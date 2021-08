Bikem Kanık: 'UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı bir kez daha ülkemize getirmek isteriz'

- Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, UEFA Avrupa Ligi’nde yer aldıkları E Grubu’nu beğendiğini belirterek, "Kupa bizim statta müzede duruyor. Bazen biz de dolaşıp seyrediyoruz. Tabii ki bir kere daha ülkemize getirmek isteriz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. E Grubu’nda Olympique Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek olan Galatasaray’da Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, kurayı basın mensuplarına değerlendirdi. UEFA Avrupa Ligi Kupası’nın stat müzesinde durduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kanık, "Kupa bizim statta müzede duruyor. Bazen biz de dolaşıp seyrediyoruz. Tabii ki bir kere daha ülkemize getirmek isteriz. Kura güzel bir grup oldu. İlginç maçlar olacak. Enteresan bir grup oldu. Bu sene daha genç ve başarıya aç oyunculardan kurulu bir takım kurmaya çalıştık. Onu da tecrübeli bazı oyuncularımızla harmanlayarak Genç oyuncuların birbirine ülkeye adaptasyonu için zamana ihtiyaç var ama bu zamanı söylerken de Galatasaray genlerinde zaten Avrupa kupalarında yarışmak var. Bizim kendi DNA’mızda var. Onların da bu duruma Galatasaray’ın bu kültürüne çok daha çabuk adapte olacaklarını ve kendilerini bu şampiyonada rahat hissedeceklerini düşünüyorum. Eleme aşamalarında oynatamadığımız oyuncularımızın da gruplarda takıma katılmasıyla birlikte değişik bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Galatasaray’ın hedefi her zaman şampiyonluktur” Kura öncesi gönlünden geçen bir takım olmadığının altını çizen Başkan Yardımcısı Kanık, "Galatasaray’ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Galatasaray’ın olduğu hiçbir branşta hiçbir organizasyonda başka bir hedefle yola çıkması beklenemez ama bu sonuçta spor müsabakası bizim de uzun vadeli hedeflerimiz ve stratejilerimiz var. Bu planlamalar doğrultusunda yer aldığımız bütün organizasyonlarda elimizden gelenin en iyisini yapmalı en iyi performansı sergilemeli ama her zaman birinciliği hedeflemeliyiz" diye konuştu.

Kuranın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşme yaptığını belirten Bikem Kanık, “Biraz önce konuştum. Çok heyecanlandı. Grubu da çok beğendi” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.