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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BEYRUT - Lübnan'daki Kardeşler Spor Kulübünde oyuncular, Türk-Lübnan kültürünün kaynaştığı bir ortamda futbol oynuyor

BEYRUT - Lübnan'daki Kardeşler Spor Kulübünde oyuncular, Türk-Lübnan kültürünün kaynaştığı bir ortamda futbol oynuyor



: - Türkiye'nin desteğiyle kurulan Kardeşler Spor Kulübü futbolcularından detaylar - Antrenmandan detaylar - Kulüp Başkanı Muhammed Avad ile röportaj - Futbolcuların Türkiye'ye teşekkür mesajlarından detaylarBEYRUT (AA) - RAYA ŞERTUNİ - Lübnan 'ın kuzeyindeki Akkar kentinde Türkiye'nin desteğiyle kurulan Kardeşler Spor Kulübü, Türk - Lübnan kültürünün kaynaştığı bir ortamda gençleri futbolla buluşturuyor.Binlerce Türkmen'in yaşadığı kentte bulunan "El - Uhuvve Akkar", bir diğer adıyla Kardeşler Spor Akademisinde futbol başta olmak üzere çeşitli spor aktiviteleri yer alıyor.Uzun süredir siyasi ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan Lübnan 'daki kriz, diğer sektörler gibi gençlerin spor ve sosyal faaliyetlerini de olumsuz etkiledi.Bu bağlamda Türkiye, sektörün ayakta kalmasını sağlamak ve gençlerin yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olmak için Kardeşler Spor Kulübüne kucak açtı ve destekledi.Kulüp Başkanı Muhammed Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkar'daki gençlerin spor başta olmak çeşitli alanlarda yaşadıkları sıkıntılara bir çözüm sunulması amacıyla Türkiye'nin desteğiyle bu kulübün kurulduğunu belirtti.
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ile aralarında hem spor hem de kültürel alanlarda iş birliği olduğunu ifade eden Avad, bu bağlamda Kardeşler Spor Kulübünün, Türkiye'de kamp yapmayı planladığını ve bunun yakında hayata geçirileceğini dile getirdi.Gençlerin ve sporcuların karşı karşıya kaldığı sıkıntıları gidermek ve motivasyonlarını artırmak için bu adımı attıklarını belirten Avad, bu çerçevede bölgedeki tüm resmi spor kulüplerini içine alabilecek dev bir spor kompleksi inşa etme planlarının da olduğunu anlattı.Avad, Akkar'daki oyuncuların Kardeşler Kulübü çatısı altında bir araya gelmesine ve kulübe Türkçe isim verilmesine ilişkin, "Akkar'ın geçmişten geleceğe uzanan kültür ve medeniyet unsurlarının, hem spor hem de kültürel açıdan Türk medeniyet unsurlarıyla kaynaşmasını istedik." ifadelerini kullandı.Türkiye - Lübnan arasındaki iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Lübnan lı oyunculara Türkçe eğitimleri verildiğini de aktaran Avad, 6 aylık kursun ardından Büyükelçilikten Türkçe öğrenen gençlere sertifikalarının verileceğini kaydetti.
Avad, Akkar Spor Akademisinin, küçük yaşlardan gençlere kadar çeşitli yaş gruplarını barındırdığını belirtti.
- Futbolculardan Türkiye'ye teşekkürTürkiye ile Lübnan kültürünün kaynaştığı bir ortamda spor faaliyetlerini yapan kulüpteki Lübnan lı oyuncular da Türkiye'ye ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine teşekkürlerini iletti.Futbolculardan Mustafa Avad, Türkiye'nin Lübnan 'a ve oynadığı kulübe verdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirdi.Muhammed Hablas ve diğer takım arkadaşları da Türkçe ifadelerle, takımınlarını destekleyen kardeş ülke Türkiye'ye teşekkür ederek selam gönderdi.Akkar'da çoğunluğu El - Kevaşira ve İdmun köylerinde ikamet eden ve Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim döneminde bölgeye geldiği bilinen binlerce Türkmen yaşıyor.

Spor Kompleksi Muhabir Padişah 

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