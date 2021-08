Beykoz'da kano eğitimleri hız kesmeden devam ediyor

-ısınma hareketleri

- İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerden birisi olan Beykoz’da su sporları üzerine eğitimler devam ediyor. Beykoz Belediyesi tarafından uzun süredir süren kano eğitimleri her yaştan misafiri ücretsiz ağırlıyor. Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen spor etkinlikleri kapsamında su sporlarına verilen önem de dikkat çekiyor. Beykoz Belediyesi'ne ait olan Su Sporları Merkezi tesisinde çocuklara kano eğitimleri veriliyor. Beykoz sahilinde gerçekleşen ve her hafta içi çocuklara yönelik uygulanan kano eğitimleri teorik ve pratik olarak devam ediyor. 9-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği kurslar hafta içi her gün ısınma ve antrenmanlarla başlıyor, eğitimler kapsamında kano, kürek gibi gerekli ekipmanlarla tanışan çocuklar antrenörleri eşliğinde denize açılıyor. Her yaş grubunun ayrı ayrı yer aldığı kano eğitiminde çocuklar kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Eğitmenler tarafından yeteneği olduğu fark edilen çocuklar profesyonel olarak yetiştirilmek üzere Belediyeye ait spor kulübüne gönderiliyor. Yetişkinler için de gün ayrılmış durumda Haftaiçi 4 gün çocuklara verilen kano eğitimlerinin yanı sıra yetişkinler için de Beykoz Belediyesi tarafından günler ayrılmış durumda. Cumartesi ve pazar günleri herhangi bir online kayıt gerekmeksizin tüm yetişkinler kano eğitimine ücretsiz olarak katılabiliyor. Beykoz Su Sporları merkezine gelen misafirleri profesyonel hocalar karşılayarak kano sürüşüne yardımcı oluyor. Kano eğitmeni Osman Alim, ”Biz çok şanslıyız. Çünkü Beykoz Belediyesi Başkanı Sayın Murat Aydın spor aşığı birisi. Öyle olduğu için de, Beykoz'un her yeri spor şenlikleri gibi oluyor. Beykoz'un en güzel özelliklerinden biri de üç tarafını denizle çevrili olması. Öyle olunca biz de Beykoz'dan yetişmiş kürekçiler olarak burada Sayın Murat Aydın'ın önderliğinde kano ve kürek faaliyetlerine başladık. Faaliyetin asıl yöneticileri Beykoz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, buradaki imkanları tesise, küreklere, çocuklar için tişört, şapka, eşofman, onları sağlayan birim Beykoz Spor Hizmetleri Müdürlüğü. Böyle olunca da bize sadece bu işi yönetmek ve yönlendirmek kaldı. Belediyemiz sağ olsun her şeyi, bütün imkanları sağladı. Böyle olunca da dediğim gibi eğitmen arkadaşlar olarak 'Biz, Beykoz'da kürek çekmeyen kalmasın istiyoruz' dedik ve böyle bir sloganla yola çıktık. Mesela hafta içi dört gün pazartesi, salı, perşembe, cuma çocuklar kürek çekiyor. Çarşamba günü özel kurumları davet ediyoruz. Yetimhaneler, huzurevleri, ondan sonra kadın sığınma evleri gibi grupları davet ediyoruz. Cumartesi pazar da yetişkinler geliyor. 14 ve yaş ve üzerinde çocuklar, yetişkinleri davet ediyoruz. Çocuklarda, hafta içi gelen çocuklar da 350’nin üzerinde sporcumuz var. Burada kürek çeken çocuklarda bizim ilk hedefimiz sporu sevdirmek. Sokaktaki kötü alışkanlıklara düşmeden önce çocukları biz yakalamak istiyoruz. Burada da en önemli meselemiz sevdir ve sporun içinde bulundur politikasını uyguluyoruz. Bunu uyguladıktan sonra buradan yetenekli olan çocukları kanoya, kürek çekmeye uygun olan çocukları da spor kulübümüze yine Beykoz'umuzun spor kulübüne yönlendiriyoruz” dedi.