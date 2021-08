Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları çekildi. Türkiye’nin tek temsilcisi olan Beşiktaş, C Grubu'nda Hollanda temsilcisi Ajax, Almanya ekibi Borussia Dortmund, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda mücadele edecek takımlar Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi ile belli oldu. Böylelikle Türkiye’yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Beşiktaş’ın da grup aşamasındaki rakipleri belirlenmiş oldu. Kuraya 4. torbadan katılan siyah-beyazlıların rakipleri C Grubu'nda Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax, Bundes Liga takımlarından Borussia Dortmund, Portekiz Ligi temsilcisi Sporting Lizbon oldu. Ahmet Nur Çebi’den kulüp temsilcilerine forma jesti Türkiye’yi Devler Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ta grup kura çekimine katılan Başkan Ahmet Nur Çebi, grup kuralarının İstanbul’da çekilmesi nedeniyle kuraya katılan kulüp temsilcilerine forma hediye etti. Kulüp temsilcilerinin isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye eden Başkan Çebi, formalarla birlikte başarı dileklerini ilettiği bir mektup da iletti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk karşılaşmalar 14-15 Eylül tarihinde oynanacak. Grup aşamasının son mücadeleleri ise 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali ise Rusya’nın St. Petersburg kentinde 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. Çekilen kuraya göre UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar şu şekilde: A Grubu Manchester City Paris Saint Germain Leipzig Club Brugge B Grubu Atletico Madrid Liverpool Porto Milan C Grubu Sporting Borussia Dortmund Ajax Beşiktaş D Grubu Inter Real Madrid Shaktar Donetsk Sheriff E Grubu Bayern Münih Barcelona Benfica Dynamo Kiev F Grubu Villereal Manchester United Atalanta Young Boys G Grubu Lille Sevilla Salzburg Wolfsburg H Grubu Chelsea Juventus Zenit Malmö