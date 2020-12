Başkent'te 85. Büyük Atatürk Koşusu

--Yarışmadan genel ve detay görüntüler



- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına düzenlenen ve bu yıl 85'incisi gerçekleştirilen 'Büyük Atatürk Koşusu' pandemi tedbirleri çerçevesinde temsili olarak koşuldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geliş tarihi olan 27 Aralık 1919'un anısına kesintisiz olarak düzenlenen ve bu yıl 85'incisi gerçekleşen Büyük Atatürk Koşusu korona virüs sebebi ile bu yıl temsili olarak düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği ve normal şartlarda binlerce sporcunun katıldığı tarihi koşu bu yıl 10 kadın ve 10 erkek sporcu olmak üzere sadece 20 sporcu ile koşuldu. Atatürk'ün Ankara'da karşılandığı ilk yer olan Çankaya'nın Keklikpınarı Mahallesi'nde başlayan koşu Ankara Tren Garı'nda son buldu. Yaklaşık 11 kilometrelik mesafenin koşulduğu yarışmaya Türkiye Atletizim Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar da iştirak etti. "Bu yarışı temsili olarak olsa da gerçekleştirdik" Düzenlenen yarışma hakkında konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Kayıp bir yıldayız pandemi dolayısıyla. 2020’nin bütün her şeyde olduğu gibi sporda da atletizmde de mutlaka eksiltmelerle, eksiklerle giden bir yıl. Biz yılın son gülerinde bile atletizmi Bakanımızın, Valimizin destekleri ile bugün burada Atatürk Koşusu’nun 85’incisi yapmış olduk. Tabi ki gönül isterdi binlerce insanla burada koşabilmek ama şu anki atmosferde, şu anki ortamda insanların sağlığının daha önemli olduğunu biliyoruz. Sağlıklı bir gelecek için de bu pandemi kurallarının hepsini uymamız gerekiyor. Biz de buna uyarak bugün burada 85 yıldır yapılan bir organizasyonun kesintiye uğramaması için bugün burada bu yarışı temsili olarak olsa da gerçekleştirdik” dedi.

"Temsili olarak 10 kadın ve 10 erkek sporcu ile yarışmayı düzenleme kararı alındı" Yarışmanın korona virüs salgını sebebi ile temsili bir şekilde düzenlendiğini belirten Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Ahmet Ali Baş ise şöyle konuştu: “Tabii ki gönül isterdi ki tam katılımlı, her yılki gibi coşkulu bir yarışma olsun ama pandemi koşulları nedeniyle gerek Ankara’daki diğer faaliyetlerin kısıtlanması sebebi bugün Ulu Önder Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 85’inci Büyük Atatürk Koşusu’nu koşacağız. Temsili olarak 10 kadın ve 10 erkek sporcu ile yarışmayı düzenleme kararı alındı. Tabii ki önümüzdeki yıllarda yine aynı coşku ile heyecan ile 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu koşulmaya devam edecek. Gerek 101. Yılı olması sebebiyle, gerek Ulu Önder Atatürk’ün sağlığında başlayan bir yarışma olması sebebiyle hiç kesintiye uğramamıştı bu yarışma. Bu yıl da kesintiye uğramaması için böyle bir karar alındı." Yarışmaya katılan milli sporcu Semanur Kanat ise, “Manevi duygusu çok yüksek bir yarış. Her yıl burada koşuyorum zaten. Milli mücadeleyi, Atamızı ve silah arkadaşlarını anmak için. Bugün tamamen yarışma dışında Atamızı, silah arkadaşlarını anmak için koşacağız. Manevi değeri çok yüksek bir yarış. Çok mutluyum burada koştuğum için” diye konuştu.

Yarışmacı milli sporculardan Murat Yalçın Kaya da, “Mutluyum bu yarışın bir parçası olduğum için. Normalde bu yarış için bir hazırlığım yok ama davetli sporcu olarak katıldım. Sadece Atatürk’ün ruhunu yaşatmak için, bu duyguyu hissetmek için bu yarışı koşacağız. Mutluyum, gururluyum” şeklinde konuştu.





