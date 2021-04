Başkan Ömer Düzgün: “Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz, yeter ki negatif işler yapılmasın”

- BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, Beşiktaş maçı sonrası, “Verilemeyen elden yediğimiz gol maçın kırılma anı oldu. Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz, yeter ki negatif işler yapılmasın” dedi.

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün 4-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçı ardından değerlendirmelerde bulundu. Başkan Düzgün güzel futbol oynadıklarını fakat verilmeyen elden gol yedikleri için bu maçtan mağlup ayrıldıklarını ifade ederek, “Öncelikle Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maça güzel başladık. Güzel bir atmosfer vardı. Güzel de oynadık aslında. Ama tabii ki futbolda her an kırılma anları oluyor. Bu maçında kırılma anı her zamanki gibi hakemin yaptığı hatayla oldu. Hakemlerin hiç adaletinin olmadığını düşünüyoruz. Kimse kusura bakmasın 2 yıl öncede biz aynı adaletsizlikle küme düşmüştük. Yine aynı oyunlar oynanmaya başlandı. Biz sahada topumuzu oynuyoruz, güzel de oynuyoruz. Belki atamıyoruz ama attığımız zamanlar çok güzel oluyor. Maalesef saha dışı gerçekleşenler bizi sonuca götürmüyor. Çok net görüldü ki Erzurumspor lideri yenecek güçte bir takım. Verilemeyen elden yediğimiz gol kırılma anı oldu” dedi.

"Erzurum'dan ne istiyorlar!" Başkan Ömer Düzgün, geriye kalan 7 maçta lige tutunmaya çalışacaklarını kaydederek, “Erzurumspor’un 3-4 milyon seveni ve taraftarı var. Kimse bunların üzülmesini istemez neden üzüyorlar ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Erzurum’dan ne istiyorlar!. Biz soğuk havada, karda, kışta ve çamurda mücadele ediyoruz. Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Yeter ki bize negatif işler yapmasınlar. Bizim 7 maçımız var bu maçlarda lige tutunabilmek adına her türlü gayreti göstereceğiz. Biz sahada maçımızı oynayacağız takdir Allah’ındır. Biz bu süreçten hayırlısıyla çıkmaya çalışacağız. Takımımızı destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Günün sonunda hayırlısı olur” şeklinde konuştu.





