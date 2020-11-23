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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

- Balıkesir spor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz'ün konuşması - Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın konuşması - Balıkesir spor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: - "Bu maçtan üç puan alsaydık, oyuncularımın daha çok öz güvenleri gelecekti" - Ümraniyespor Teknik Recep Uçar: - "Biz göreve başladığımızdan bu yana zor kaybeden bir takım kurmak istiyorduk, o yönde her geçen gün daha da iyiye gittiğimizi düşünüyorum"BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1 - 1 berabere kalan Aydeniz Et Balıkesir spor'un Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Bu maçtan üç puan alsaydık, oyuncularımın daha çok öz güvenleri gelecekti." dedi.
Dilsöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, şimdiye kadar üst üste hiç maç kazanamadıklarını söyledi.

Maçın içinde çok geriye çekildiklerini belirten Dilsöz, "Maçı 3 puanla kapatsaydık çok iyi olacaktı, oyuncularım hiç üst üste maç kazanamadılar. Çok gömüldük ama buna rağmen rakibimizin çok pozisyonu yok. Bizim biraz daha topu tutmamız gerekiyordu, bunu oyuncularımıza söylüyoruz ama maçın içindeki atmosfer çok farklı oluyor. Bu maçtan üç puan alsaydık, oyuncularımın daha çok öz güvenleri gelecekti. Önümüzdeki hafta Bandırma maçında puan veya puanlar almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. - Recep Uçar: "Her iki yarıda da farklı maç oynadık" Ümraniyespor Teknik Recep Uçar da ilk yarıda iki takımın da çok üretken olmadığını dile getirdi. Uçar, talihsiz bir gol yediklerini anlatarak, şöyle konuştu: "Her iki yarıda da farklı maç oynadık. İlk yarıda iki takımın da açıkçası çok üretken olmadığı oyunun daha ağır oynandığı bir bölümdü. Malesef orta sahada kaybettiğimiz topla yediğimiz talihsiz bir gol neticesinde devreyi 1 - 0 mağlup kapattık. İkinci yarıda gerek yaptığımız değişiklikler gerekse oyuncularımın daha arzulu ve planlara oynuyla beraber oyunu rakip yarı sahada oynadık. Bunun neticesinde 3 - 4 net pozisyon yakaladık, bir topumuz direkten döndü. Zor olsada 88 dakikada golü bulabildik. Açıkcası böyle bir maçın 1 - 1 bitmesi beni çok mutlu etti mi? Evet kaybetmemek önemliydi çünkü biz göreve başladığımızdan bu yana zor kaybeden bir takım kurmak istiyorduk, o yönde her geçen gün daha da iyiye gittiğimizi düşünüyorum."

Atmosfer Bild Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

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