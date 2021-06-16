BAKÜ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Bakü’de bulunan Türk taraftarlarla bir araya geldi (2)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraftarları balkondan selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraftarlara doğru yürüyüşü - Taraftarların sevgi gösterisi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Bakü’de bulunan Türk taraftarlarla bir araya geldiBAKÜ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynanacak Türkiye - Galler maçını izlemek için Bakü’de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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