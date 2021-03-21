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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: “Bizleri her zaman gururlandırıyorlar”

Bakan Kasapoğlu: “Bizleri her zaman gururlandırıyorlar”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

- - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- “Paralimpik Olimpiyatları’nda bizleri mutlu edecekler” İSTANBUL

Dera Fedakarlık Şampiyon Basın Mensupları 


- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde özel sporcularla bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel sporcuların kendilerini her zaman gururlandırdığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Paralimpik Olimpiyatları’nda bizleri mutlu edeceklerdir” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç öncesinde stadyuma geldi. Burada özel sporcularla buluşarak basın mensuplarına konuşan Kasapoğlu, daha sonra mücadeleyi Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Down Sendrom Milli Takım sporcularıyla birlikte izledi. “Bizleri her zaman gururlandırıyorlar” 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle şampiyon özel sporcularla stadyumda bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Onlarla beraber olmak, onların önündeki engelleri kaldırmak hem bizlerin sorumluluğu hem de bizler için mutluluk kaynağı. Her alanda her geçen gün özel sporcular olarak şanlı bayrağımızı göndere çektirerek bizleri aynı zamanda gururlandırıyorlar. Son 8 yılda birçok madalya kazandılar. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de, 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da bizleri çok mutlu edecekler. Onun için çalışıyorlar. Bugün onlarla beraberiz, derbiyi birlikte izleyeceğiz. Tabii yılda sadece bir gün değil, yılın her günü, her anı onlar için çalışmak; onlarla ilgili her engeli ortadan kaldırmak hepimizin sorumluluğu” açıklamasını yaptı. “Çalışmaya devam edeceğiz” Özel sporcular için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, özel sporcularımızı, onların değerli hocalarını, onlar için her zaman özveriyle, fedakarlıkla çaba gösteren kıymetli ailelerini bugün vesilesiyle tebrik ediyorum. Onlarla birlikte gururlanacağımızı, onlarla sevineceğimizi, bu mutlulukları da paylaşacağımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

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