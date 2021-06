Ayşe Begüm Onbaşı: “Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdik”

-Genel Detay



- ANKARA



- Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, “Türk kadınının gücünü gösterebildiğim için çok mutluyum” dedi Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği medya özel röportaj gününde açıklamalarda bulunarak, kazandığı madalya ile Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğini ve kendisine verilen desteği boşa çıkartmadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



“Orada İstiklal Marşımızı okuttuğumuz, bayrağı göndere çektirdiğimiz için çok gururluyuz” Şampiyonluğa giden yolun 2019’da başladığını aktaran Onbaşı, “İlk büyükler kategorisine geçtiğim zaman. Bu kategoriye geçer geçmez altın madalya kazanmıştım zaten. Bu süreçte antrenör değişikliğine gidildi. Eski antrenörüm oldu yeniden onunla birlikte çalışmaya başladık. 14 günlük bir süre içerisinde müziği, koreografiyi ve birbirimize adaptasyonumuzu sağlayıp yarışmaya katıldık ve altın madalya kazandık. Daha sonra dünya şampiyonasına hazırlanırken bu sefer pandemi böldü. 1 sene yarışma sahalarından ve podyumlardan uzak kaldık. 1 Haziran 2021’den itibaren salonda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı, sporcuların salonlara dönmesi için çok büyük çaba sarf etti. O dönemden beri yoğun antrenman tempoları, beslenmede kısıtlamalar derken yarışmaya katıldık. Bu kadar emek vermişken üstüne başarı kazanmak çok büyük mükafat bizim için. Çok mutluyuz, çok gururluyuz orada İstiklal Marşımızı okuttuğumuz, bayrağı göndere çektirdiğimiz için. Türk kadınının gücünü gösterebildiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. “Yarışmaya hazırlanmak için yaklaşık 15 kilo verdim” Şampiyonluk için birçok fedakarlık yaptığını belirten başarılı sporcu, “Beslenme kısmının ilk süreci beni çok zorladı. Yarışmaya hazırlanmak için yaklaşık 15 kilo verdim. Her şey bu yarışma içindi. Tabii daha önce büyük yarışmalara katıldığımız oldu. Büyükler kategorisinde böyle bir yarışmaya ilk defa katıldık ve ilk defa böyle bir başarı aldık” diye konuştu.

“Hedefimiz Avrupa Şampiyonası” Gelecekteki hedeflerinden de bahseden Ayşe Begüm Onbaşı, “Bundan sonraki en yakın hedefimiz Avrupa Şampiyonası olacak. Şu an orası için çalışıyoruz. Tekler ve çiftler kategorisinde partnerim Emir Erışık ile beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii antrenör Mehmet Ali Ekin’in yoğun programlamaları var. Bizim için keyifli bir süreç bu süreç. Zaten dünya şampiyonasında başardığımızı gösterdik” cümlelerine yer verdi. “Madalya her ne kadar benim boynumda da olsa arkamda kocaman bir ekip var” Başarının yalnız başına gelmediğine dikkat çeken Begüm Onbaşı, “Aerobik Cimnastikte alınan ilk madalya aynı zamanda ilk kadın sporcu olarak bunu başardım. Bu gerçekten güzel ve gurur verici bir olay. Yarışmaya giderken bu hedefimizle beraber gitmiştik. Üç sene bunun için çalıştık sadece. Türk kadınının gücünü göstermek için gitmiştik oraya. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Madalya her ne kadar benim boynumda da olsa arkamda kocaman bir ekip var. Desteklerinden ötürü de onlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Spor hayatımıza bir disiplin katıyor” Türkiye’ye dünya genelinde başarı getirme hedefi olan çocuklara ve gençlere vazgeçmemeleri gerektiğini dile getiren Onbaşı, “Spor çok güzel bir şey, hem bedeni hem de zihni diri tutmada çok önemli bir faktör diye düşünüyorum. Bilinenin aksine okulla beraber de çok güzel yürütülebiliyor. Velilerin bu anlamda bazı tereddütleri olabiliyor. Veliler bazen bana sporla derslerimi nasıl götürdüğümü soruyor. Spor hayatımıza bir disiplin katıyor ve bunu iyi yönetebilirsek gayet güzel bir şekilde ilerler diye düşünüyorum. Spor hayatımızda yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi. Kendimizi zinde tutuyoruz ve zihinsel gelişim içinde çok önemli diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.