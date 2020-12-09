Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

-Kulplu beygirde sporcunun hareket yapması

-Yerde sporcunun hareket yapması

-Kulplu beygirde hareket yapmaları

-Halkada hareket yapması

-Kulplu beygirde hareket yapması

-Halkada hareket yapması



- - Mersin'in ev sahipliğinde genç erkekler kategorisinde eleme müsabakalarıyla başlayan şampiyonada, korona virüse karşı üst düzey önlemler alındı MERSİN



- Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

Genç erkekler kategorisinde eleme müsabakalarıyla başlayan şampiyonada, korona virüse karşı üst düzey önlemler alındı. Önce Fransa’nın, ardından Azerbaycan’ın organizasyondan çekilmesiyle Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’na talip olan Mersin, şampiyonaya ev sahipliğine başladı.

Şampiyona, hazırlıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 5 gün sürecek şampiyona, bugün genç erkekler kategorisinde eleme müsabakalarıyla start aldı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle üst düzey önlemlerle başlayan şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor. Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılırken, saha içine görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmiyor. Şampiyonada Türkiye’yi büyük erkeklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, genç erkeklerde ise Hamza Şamil Yılmaz, İlkay Uğuz, Onur Çelik ve Sercan Demir temsil edecek. Öte yandan korona virüs testi sonucunda bir sporcusu pozitif çıkan Sırbistan Genç Erkekler Milli Takımı şampiyonadan çekildi.



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