ARTVİN - Yelkenci Tolga Pamir, Türkiye'nin dört denizini aşacağı yolculuğuna Hopa'dan başladı
- Yelkenci Tolga Pamir'in hazırlık çalışmaları - Yelkenci Tolga Pamir'in denize açılması - Yelkenci Tolga Pamir'in açıklaması - Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilci Mustafa Durgu'nun açıklaması - Hopa Limanı Genel Müdürü Meriç Burçin Özer'in açıklamasıYelkenci Tolga Pamir, Türkiye'nin dört denizini aşacağı yolculuğuna Hopa'dan başladıARTVİN (AA) - Açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, Türkiye'nin dört denizini hiç durmadan solo olarak teknesiyle aşacağı yolculuğunun startını Artvin 'in Hopa ilçesinden verdi.Tolga Pamir, Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilcisi ve hakemlerinin yelkenli teknedeki kontrollerini tamamlayıp, motoru mühürlemesinden sonra denize açıldı.Tek başına Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'i geçecek Pamir, İskenderun Limanı'nda Türkiye turunu tamamlamayı planlıyor.Seyahati öncesi Hopa Limanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Tolga Pamir, 7 yaşından beri yelken sporuyla uğraştığını söyledi.
Açık deniz kulvarında çalışmalara devam etmek için 30 yaşından sonra Fransa'ya yerleşip, orada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Pamir, 16 yıldır Fransa'da Türkiye'yi temsilen farklı yarışlara katıldığını anlattı.Pamir, Türkiye'de de yelken sporunun gelişmesi için federasyon bünyesinde görev alarak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yelkenle Türkiye turu için 8 aydır bir çalışma yürütüyoruz. Bugün Hopa'dan start alarak dört denizimizi hiç durmadan solo olarak 9 - 13 günlük bir sürede geçip, İskenderun'da biten parkuru tamamlamayı planlıyorum." diye konuştu. Bu projenin bir rekor denemesi olduğunu dile getiren Pamir, "Türkiye turu rekoru için yelkenle yola çıkacağım. Kurallar gereği yelkenlinin motoru mühürlenecek. Yelken gücü ile gittiğimin kaydı tutulacak." ifadelerini kullandı.Pamir, solo olarak böyle bir denemenin Türkiye'de ilk defa yapıldığına işaret ederek, "Solo Türkiye turu, Hopa - İskenderun arası hiç durmadan ilk defa gidilecek. Bin 500 deniz miline yakın bir mesafe gideceğim. 3 bin kilometreye yakın bir seyir olacak. Bugüne kadar İngiltere, Brezilya, Meksika gibi birçok yerde yelken sporu yaptım ama ülkemizin dört denizini hiç bu şekilde dolaşmamıştım. Yelken sporunun ülkemizde de yapılabileceğini kanıtlamak istiyorum." şeklinde konuştu. Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilci Mustafa Durgun da Tolga Pamir'in Türkiye'deki denizleri yelken teknesiyle tek başına aşma düşüncesinin çok önemli bir proje olduğunu vurguladı."Gerçekleştirebilirse bir ilki başaracak." diyen Durgun, "Bundan sonraki yelken sporcularına örnek olacak. Denizlerimizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu göstermiş olacak. Ülkemizin Karadeniz kıyılarındaki sınır kenti Hopa. Bu yüzden buradan başlamayı tercih etti. Buradan yelken açarak hiç durmadan devam edecek. Bu etkinlik Hopa'da da yelken sporunun gelişmesi için önemli bir adım olacak." açıklamasını yaptı.Hopa Limanı Genel Müdürü Meriç Burçin Özer de böylesi önemli bir etkinliğin başlangıç noktası olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
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