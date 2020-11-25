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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
(Arşiv) - Arjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti

(Arşiv) - Arjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti

- Futbolcu Diego Armando Maradona'ya ait arşiv görüntüleriArjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını kaybettiBUENOS AIRES (AA) - Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi.Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı.Paylaşımda, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın Maradona'nın ölümüyle derin üzüntü içinde olduğu belirtilerek, "Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadesine yer verildi.
Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu olmuştu.

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