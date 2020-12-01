ANTALYA - Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye:1 - Rusya:2
- Futbolcuların sahaya çıkması - Maçın başlaması - Karşılaşmadan kesit - Milli futbolcuların gol sevinci - Türkiye: 1 - Rusya: 2ANTAYA (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2 - 1 yenildi. Antalya ’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçı, Portekiz Futbol Federasyonundan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmada ay - yıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. Rusya'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti. Ay - yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.
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