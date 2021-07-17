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ANTALYA - Antalyaspor'un yeni transferi Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha, uzun yıllar Türkiye'de kalmak istiyor
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Antalyaspor'un yeni transferi Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha, uzun yıllar Türkiye'de kalmak istiyor

ANTALYA - Antalyaspor'un yeni transferi Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha, uzun yıllar Türkiye'de kalmak istiyor

- Antalya spor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan'ın açıklaması - Antalya spor'un yeni transferi Houssam Eddine Ghacha'nın açıklaması - İmza töreni Antalya spor'un yeni transferi Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha, uzun yıllar Türkiye'de kalmak istiyor: - "İyi bir performans göstereceğime ve takımıma faydalı olacağıma inanıyorum"ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalya spor'un yeni transferi Houssam Eddine Ghacha, uzun yıllar Türkiye'de futbol oynamak istediğini bildirdi.Kırmızı - beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza törenine katılan 25 yaşındaki oyuncu Ghacha, kendisine Türkiye'deki başka takımlardan da teklif geldiğini, Antalya 'yı tercih ettiğini belirtti.
Cezayirli oyuncu, Antalya spor ile 2+1 yıllığına anlaştığını hatırlatarak, "Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Antalya ve Türkiye'de uzun yıllar kalmak istiyorum. İyi bir performans göstereceğime ve takımıma faydalı olacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı. Antalya spor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan da uzun zamandır takip ettikleri Houssam Ghacha'ya imza attırıp, iyi bir transfer yaptıklarını belirtti.
Yönetim, futbolcu izleme ekibi ve Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda transfer gerçekleştirdiklerini belirten Başkan, şunları kaydetti:"Bütçemize göre en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Önceliğimiz, takımımıza faydalı olacak, Türkiye'de ses getirecek isimler. Kendisi halen devam eden Cezayir liginde bu sezon 24 maçta 10 gol attı, 9 asist yaptı. Takımı da averajla ikinci sırada. Türkiye'de adından söz ettirecek ve doğru transferler yaptığımızı gösterecek bir oyuncu. Taraftarımızın içi rahat olsun. Doğru isimler almaya devam edeceğiz."Öte yandan, kendisinin tanıtım klibi için kamera karşısına geçen Houssam Ghacha'nın Türkçe konuşma denemeleri izleyenleri tebessüm ettirdi.

İmza Töreni Oyaca Tarım Kamera Futbol 

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