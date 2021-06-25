ANTALYA - Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı
- Antalya spor Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Sezer konuşması - Ersin Zehir'in konuşması - Doğukan Nelik'in konuşması - Ersin Zehir ve Doğukan Nelik'in imza atması ve tokalaşma Antalya spor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattıANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalya spor, Akhisarspor'dan 21 yaşındaki stoper Doğukan Nelik ve VFB Lübeck'ten 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ersin Zehir ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı.Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Futbolcu Doğukan Nelik, Antalya spor gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
İyi bir performans sergilemek istediğini belirten Nelik, " Antalya spor'da kalıcı olmak istiyorum ve buradan da iyi yerlere gitmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.Ersin Zehir ise Antalya spor'a geldiği için kendisini şanslı hissettiğini ve takım arkadaşlarını tanımak için de heyecanlı olduğunu dile getirdi. Antalya spor Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Sezer de çok değerli iki futbolcu ile anlaştıklarını belirtti. Geleceği ve kariyerleri olan iki futbolcuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduklarını kaydeden Sezer, "Oyuncularımızla 5 yıllık sözleşme imzaladık ve iki oyuncunun Antalya spor'a çok şey katacağına inanıyoruz." diye konuştu. Konuşmalardan sonra karşılıklı imzalar atıldı.
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