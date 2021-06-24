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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Alanyaspor, Oğuz Aydın ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

ANTALYA - Alanyaspor, Oğuz Aydın ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

- İmza töreni - Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun konuşması - Futbolcu Oğuz Aydın'ın konuşması - Futbolcu Oğuz Aydın'ın forma ile poz vermesiAlanyaspor, Oğuz Aydın ile 5 yıllık sözleşme imzaladıANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Misli.com 2. Lig’e yükselen Bucaspor 1928'den Oğuz Aydın'ı kadrosuna dahil etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, tesislerde düzenlenen törenle 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlere devam ettiklerini belirtti.
Bucaspor 1928'den Oğuz Aydın'ın Alanyaspor ailesine katıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Gelecek vadeden Oğuz kardeşimizin Alanyaspor çatısı altında kendisini geliştirerek hem bize faydalı olacağını hem de kariyerine katkı sağlayacağını umut ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Oğuz Aydın ise burada olmaktan çok mutlu olduğunu, büyük bir camiaya geldiğini kaydetti.

Altın Forma Kulüp Başkanı Yükselen 

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