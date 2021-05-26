ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, Azerbaycan ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu (1)
- A Milli Takım oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın gelmesi - Soru sorulması - A Milli Takım oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın konuşması - Soru sorulması - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklama yapmasıANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya 'da Azerbaycan ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
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