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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, Azerbaycan ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu (1)

ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, Azerbaycan ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu (1)

- A Milli Takım oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın gelmesi - Soru sorulması - A Milli Takım oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın konuşması - Soru sorulması - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklama yapmasıANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya 'da Azerbaycan ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

Basın Toplantısı Toplantı Rektör Hazırlık Maçı 

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