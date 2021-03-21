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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı

ANTALYA - 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı

- Sporcuların koşması - Ödül töreni21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde 21'inci Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu'nda 524 sporcu yarıştı.Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda yarı maratonda 320, halk koşusu 5 kilometrede 204 sporcu mücadele etti.Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli verdi.Yarı maratonda Bekirhan Kabadayı birinci, Andrii Kuzminskyi ikinci ve Ferit Tan ise üçüncü oldu.Kadınlarda Esma Aydemir birinci, Ceren Yılmaz ikinci ve Rümeysa Coşkun ise üçüncü oldu.Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı ve diğer yetkililer verdi.

Yarış Dera Minsk Maraton 

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