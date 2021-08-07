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Annesi ve ikiz kardeşi Busenaz’ın olimpiyat şampiyonluğuna giden yolda verdiği mücadeleyi anlattı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Annesi ve ikiz kardeşi Busenaz’ın olimpiyat şampiyonluğuna giden yolda verdiği mücadeleyi anlattı

Annesi ve ikiz kardeşi Busenaz’ın olimpiyat şampiyonluğuna giden yolda verdiği mücadeleyi anlattı

Busenaz'ın annesi ve ikiz kardeşi ile yapılan röportaj

- TRABZON

Altın Madalya İkiz Kardeş Şampiyon Milli Sporcu Olimpiyat 


- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kilo boks branşında finalde Çinli rakibini mağlup ederek altın madalya kazanan Trabzonlu milli sporcu Busenaz Sürmeneli'nin annesi ve ikiz kardeşi Busenaz’ın olimpiyat şampiyonluğuna giden yolda verdiği mücadeleyi anlattı. Anne Songül Sürmeneli, olimpiyat şampiyonluğunun ciddi bir ekip ile sabır ve disiplinli çalışmanın sonrasında geldiğini belirterek “Onun yaptığı iş çok zor bir işti. Kızım gecesini gündüzünü, yemesini içmesini arkadaşlarını, yaşını yıllardır iptal etti. Çocukluğunu gençliğini yaşamadı. İmkansız diye bir şey olmadığını ona çok iyi anlattık, o da tüm bu emeklerin karşılığını boşa çıkarmadı” dedi.
Busenaz’ın dedesi ile güzel bir diyaloğu olduğunu belirten Sürmeneli “Babamla çok iyi bir diyalogları vardı. Onun için verdiği sözler vardı. ‘Dinim, imanım için, bayrağım için’ dedi.
‘Madalyamı alacağım’ dedi.
Sonunda madalyayı aldı, geldi” şeklinde konuştu.
İkiz kardeşi Tuğçe Naz Sürmeneli de duygularını “Buse yeri geldi eve gelmedi, yeri geldi telefonlarımıza bile bakamadı, sürekli idman yoğun bir çalışma içindeydi. Sosyal hayatı yoktu, her şeyi ile olimpiyat şampiyonluğuna odaklandı. 13 yıldır bunun için savaşıyordu. Olimpiyatlar ertelenince üzüldük açıkçası ama sonrasında ertelenince çok daha iyi hazırlandı. Çocukken bile kaybetmeye tahammülü yoktu. Kaybetmek ile Busenaz’ın aynı kelimede bir arada göremezsiniz. Oyun oynarken kaybettiğinde bir daha oynamak isterdi, kazanıncaya kadar. Şükürler olsun kazandı. Ülkemiz adına çok mutluyum” diyerek dile getirdi.
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