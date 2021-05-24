ANGERS - Lille'de futbolcular şampiyonluğu kutladı
- Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Angers maçı bitişinde takım arkadaşlarıyla sevinç gösterisi - Zeki Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı soyunma odasındaki sevinç anlarıLille'de futbolcular şampiyonluğu kutladıANGERS (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020 - 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de futbolcular, statta şampiyonluğu kutladı.Lille futbolcuları, Angers karşılaşmasının sona ermesiyle 10 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrasında büyük coşku yaşadı.Oyuncular, sahaya akın ederek tezahüratlarda bulundu, birbirlerini kucaklayarak şampiyonluğu kutladı. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik dev Türk bayrağıyla sevinç gösterilerinde bulundu.Lille'in Türk futbolcusu Mustafa Kapı da kutlamalara katıldı. Takım arkadaşları tarafından havaya kaldırılan Yusuf Yazıcı, kollarıyla "Y" işareti yaptı.
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