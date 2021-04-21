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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ali Tandoğan: “Denizlispor forması giyen herkes mücadeleden vazgeçmeyecek”

Ali Tandoğan: “Denizlispor forması giyen herkes mücadeleden vazgeçmeyecek”

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'ın açıklamaları

- ANKARA

Forma Bulduk Rektör 


- Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, MKE Ankaragücü maçının ardından, “Denizlispor forması giyen herkes, sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyecek” dedi.
Süper Lig’de 36. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, “Çok kısa süre içerisinde Denizlispor ile çalışma imkanı bulduk. Bu süre zarfında neredeyse hiç uyumadık diyebiliriz. Bütün ekibim ile oyuncu grubunun motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Biraz mental olarak sıkıntılarımız vardı. Bugün 19 yaşında bir kalecimiz belki ilk defa, belki ikinci defa oynuyor. Çok yürekli bir oyun sergiledik. Maçın başında golü erken bulduk. Ardından istediğimiz oyunu 10-15 dakika boyunca sergileyemedik. Top daha çok Ankaragücü’nde kaldı. İkinci yarıda hemen oyuncu değişikliğimizi yaptık. Orta sahamızı güçlendirdik. Burada pas trafiğimizi yoğunlaştırdık. Bu dönemde de oyun üstünlüğü bizim elimize geçti. Ankaragücü çok dinamik bir takım. Onların orta sahada çok baskı uygulayacaklarını da biliyorduk. Çok etkili ataklar oluşturmalarına engel olduk. 6 maçımız var. Denizlispor forması giyen herkes, sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyecek” diye konuştu.

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