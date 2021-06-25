Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ali Koç: 'Kongre üyelerimiz Fenerbahçe’nin maddi sıkıntılarına destek olması lazım”

Ali Koç: 'Kongre üyelerimiz Fenerbahçe’nin maddi sıkıntılarına destek olması lazım”

Ali Koç'un açıklamalarından görüntüler

- Ali Koç: "Kongre üyelerimiz Fenerbahçe’nin maddi sıkıntılarına destek olması lazım”- Fenerbahçe Başkanı Koç:- “Dün neredeyse biz borçlu çıkıp, eski yönetim alacaklı çıkacaktı” İSTANBUL

Edebiyat Gesi Riva 


- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyelerinin maddi sıkıntılara destek olması gerektiğini ifade ederken, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın dün yaptığı açıklamalarla ilgili, “Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Dün anlatılanlarda neredeyse biz borçlu çıkıp, eski yönetim alacaklı çıkacaktı” diye konuştu.
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Ülker Stadı’nda devam ediyor. Aidatlar konusu üzerine bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sabreden kongre üyelerine teşekkür ederek, "Fenerbahçe için hep beraber birkaç saat geçirmek geleceği kurgulamak hepimizin sorumluluğu. Bu konu gündeme gelmesi gereken bir konuydu karar sizin olacak. Vefa beye ulaşan bir önerge var. Mali konuları biliyorsunuz, sıkıntıları biliyorsunuz. Önümüzü görüyoruz ama daha gidecek çok yolumuz var. Aidat 50 lira yakışmıyor. Ne olacağına siz karar vereceksiniz. 121 kişinin önergesi 250 lirayı öneriyor. Bütün bu mücadelede biz geldiğimizde kurulların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Dün anlatılanlarda neredeyse biz borçlu çıkıp, eski yönetim alacaklı çıkacaktı. Kongre üyelerimiz Fenerbahçe’nin maddi sıkıntılarına destek olması lazım. Siz kongre üyelerimiz taraftarlarımızın resmi temsilcilerisiniz. Bize göre yönetim olarak doğru rakam 500 liradır. Herhangi bir emrivaki yapmak istemiyoruz. Onun için Vefa başkan iki rakam içinde el kaldırsın istedi. Burada şöyle bir durum var. Bir rakam oyladıktan sonra geriye dönüş yok. 500 liralık yıllık aidatı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Dünyanın En Güzel Rus'uDünyanın En Güzel Rus'u
Ajda Pekkana Şövalye Nişanı TakıldıAjda Pekkana Şövalye Nişanı Takıldı
LYS 2013 Yabancı Dil Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Yabancı Dil Soruları ve Cevapları
LYS 2013 Coğrafya Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Coğrafya Soruları ve Cevapları
LYS 2013 Edebiyat Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Edebiyat Soruları ve Cevapları
LYS 2013 Fen Bilimler Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Fen Bilimler Soruları ve Cevapları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement