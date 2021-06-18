AKSARAY - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ziyaretlerde bulundu
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun valiliğe gelişi - Kasapoğlu'nun Vali Hamza Aydoğdu'yu ve esnafı ziyaret etmesi - Kasapoğlu'nun Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ve AK Parti İl Başkanlığını ziyareti - Kasapoğlu'nun, Gençlik Merkezi Havacılık Kulübü Uçuş Alanı'nı ziyaret etmesi ve insansız hava araçlarını incelemesiAKSARAY - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aksaray 'a geldi. Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Kasapoğlu'nu Valilik girişinde çocuklar çiçeklerle karşıladı.
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