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Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken kaybolan 5 sporcuyu dağcılar kurtardı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken kaybolan 5 sporcuyu dağcılar kurtardı

Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken kaybolan 5 sporcuyu dağcılar kurtardı

- Ağrı Dağı'na çıkan dağcı grubu - Dağcıların tipi ve sise yakalanması - Dağcı ekibin kaybolan 2 kişiyi arama çalışması - Dağcıların açıklamaları - Kurtarılan dağcılarAĞRI (AA) - Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken yoğun sis nedeniyle yollarını kaybeden 4'ü yabancı uyruklu 5 sporcu, dağcılar tarafından kurtarıldı.Van'dan Ağrı 'ya gelen Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez ve beraberindeki dağcı grup, 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanış yaparken sis ve tipiye yakalandı.Grupla zirveye ulaştıktan sonra inişe geçen dağcılar, 4200 kampına doğru yürürken başka gruptan 2 dağcının yoğun sis nedeniyle kaybolduğunu öğrendi.Vadi Doğa Sporları Kulübü ve aynı zamanda NAS - SAR Arama Kurtarma üyesi de olan Ömer Demez, Ferhat Başdinç, Zeki Şahbaz ile dağcı Cuma Saltık, dört kişilik bir tim oluşturarak kayıp 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.Etkisini artıran sis ve tipide arama yapan ekip, 2 saatlik çalışmanın ardından kısa süreli havanın açmasıyla 2 dağcının yanı sıra bölgede kaybolan başka kafiledeki 3 sporcuyu daha buldu.Kurtarılan 4'ü yabancı uyruklu 5 dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akalan Dağcı Grubu Şili 

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