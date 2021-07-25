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AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1

AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1

- Fraport TAV Antalyaspor - Menemenspor karşılaşması - Hazırlık maçından enstantanelerFutbol: Hazırlık maçı - Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1AFYONKARAHİSAR (AA) - Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'u 4 - 1 yendi.Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar 'da sürdüren Antalyaspor, hazırlık maçında Menemenspor ile karşılaştı.Zafer Stadyumunda oynanan müsabakada, Antalyaspor'un gollerini 5. dakikada Fredy, 18. dakikada Wright, 27. dakikada Naldo ile 70. dakikada Mukairu kaydetti.
Menemenspor'un tek golünü ise 86. dakikada Ahmet Sagat attı.

Karahisar Hazırlık Maçı 

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