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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri tamamlandı

ADANA - Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri tamamlandı

- Yarışlardan drone görüntüler - Sporculardan görüntü Adana 'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri tamamlandıADANA (AA) - Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışları, Adana 'da tamamlandı.Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda Seyhan Baraj Gölü'nde yapılan Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışlarına, 18 kulüpten 105 sporcu katıldı.
Sporcular 1000, 500 ve 200 metre yarışlarında kürek çekti.Derecelerin değerlendirilmesinin ardından milli takıma seçilecek sporcuların, Antalya'da kampa gireceği bildirildi.

Yarış Dera Pons Bild Milli Takım 

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