Adana'daki at yarışında kaza yapan iki jokeyde kırıklar tespit edildi



- Adana Yeşiloba Hipodromu'nda dün gerçekleşen 5. koşuda atlarından düşen dört jokeyin durumu hakkında TJK'dan açıklama yapıldı. İki jokeyin durumun iyi olduğu bildirilirken, Doğukan Konuk'un bacağına, Uğur Temur'un ise kürek kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda dün gerçekleştirilen 5. koşuda, jokeylerden Ayhan Kurşun, Uğur Temur, Ali Kaçmaz ve Doğukan Konuk, yarış sırada kazaya karışmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada Doğukan Konuk'un sağ bacağında kırık tespit edilip başarılı bir operasyon geçirdiği, Uğur Temur'un ise kürek kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi. Kazada attan düşen diğer jokeylerden Ayhan Kurşun ile Ali Kaçmaz'ın da hastaneden taburcu edildiği açıklandı.



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