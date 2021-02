Abdullah Avcı: “Bütün oyunculara teşekkür ediyorum”

- Başakşehir deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından bütün oyunculara teşekkür ederek Fenerbahçe maçına da en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir’i deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 48 yapan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Geçen senenin şampiyonuna karşı oynadıklarını söyleyen Avcı, “Benim burada yaşadığım önemli duygular, mutluluklar oldu. Bu güzel bir duygu. Geçen senenin şampiyonu ve oyuncu kalitesi yüksek bir takım. Zaman zaman bu tarz aşağıya düşüşler olabiliyor. Eksikler nedeniyle oyununu bir türlü bulamamış bir durum vardı ve bunlarla ilgili neler yapabileceğimize çalıştık. Aykut hoca geldikten sonra, oyunun yönünü değiştirmek, iç koridor koşularını doğru yapabilmek ve topa sabırla sahip olmak önceliğimizdi. Final pasları bazen sıkıntılı oldu. Golü attıktan sonra rakip kalabalık geldi. Kağan’ın kurtardığı bir pozisyon var, bunun dışında pozisyon vermedik. 7 hafta üst üste kazanmışız, buna bakmıyordum. Galip gelmek bizi son derece mutlu etti. Trabzon şehrinin verdiği enerji bizi mutlu ediyor, bugünkü galibiyet ve yakaladığımız süreç armağan olsun. Abdülkadir Ömür, Uğurcan, Kağan, Faruk, Atakan, Sefa, verimli toprakların ürünleri. Bunlara yatırım yapmamız gerekiyor. Oyuncu kalitesinin yanında oyunun kalitesi de artınca daha da güzel oluyor. Sınırlı sayıda oyuncu olmasına karşın, verdiğimiz görevi yapan ve başarılı olmak için gözümüzün içine bakan bir grup var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Pandemi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. 2 gün izin yapacağız. Bir sonraki maçımız Pazar günü. Pazartesi akşamı test olacağız ve sonrasında çalışacağız. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Başakşehir Kulübü’nün yaptıkları yatırım, yakaladıkları başarı her zaman hafıza dahilindedir ve bunu başaracaktır” açıklamasında bulundu. “15 maç kaldı. Biz bütüne bakıyoruz” Zirve mücadelesiyle ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Avcı, “Hep bütünü konuştuk. Ülke olarak sonuca bakıyoruz. Her maçı kazanmak için çıkacağız. İnişler çıkışlar olacaktır. 15 maç kaldı. Parçadan bütüne giderek hareket edeceğiz” dedi.

Kaleye geçen genç file bekçisi Kağan’la ilgili de konuşan Avcı, “Kalecilerimiz çok iyi. Uğurcan buranın yetiştirdiği bir isim. Erce iyi bir isim. Arda da buranın genç oyuncularındandı. Kendisi de daha önce genç yaşta kaleye geçmiş bir oyuncu. Çok yakışıklı çocuklardan seçmişiz kalecileri. Biz onlara destek olacağız ve fırsat vereceğiz. Ben sadece Kağan’a “Bu bir fırsat, baskı altında olma, keyif yap. Bu şans her zaman gelmez, keyif almaya bak” dedim. O da keyif alarak oynadı. Tebrik ediyorum kendisini” diye konuştu.

Bu hafta 2 Covid testinden geçeceklerini söyleyen tecrübeli hoca, Fenerbahçe maçı öncesinde bu testlerin bazı konularda belirleyici olacağını açıkladı.





