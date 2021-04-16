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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Abdi Serdar Üstünsalih: “Bu gururu yaşatan sporcularımıza, taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum”

Abdi Serdar Üstünsalih: “Bu gururu yaşatan sporcularımıza, taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum”

Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in açıklamaları

- İSTANBUL

Koronavirüs Kupa Töreni Tarım Şampiyon Basın Mensupları 


- Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Üst üste 3 kez, toplamda 12 şampiyonluk gururunu yaşıyoruz. Bu gururu yaşatan sporcularımıza, taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu olan Vakıfbank’ta gerçekleştirilen kupa töreninin ardından Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine herkesin Ramazan ayını kutlayarak başlayan Üstünsalih, “Konjektör olarak dünyada yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle bütün dünya müzdarip ve mağdur. Herkese sağlık diliyorum. Biz Vakıfbank Spor Kulübü olarak 35 yıldır Türk kadın voleyboluna hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. 35 yılda 31. kupamız. Bugün Türkiye Kadın Voleybol Ligi’nde üst üste 3 kez, geçen seneki birinciliğimiz de yarıda kalmıştı. Onu da sayarsak üst üste 3 kez, toplamda 12 şampiyonluk gururunu yaşıyoruz. Bu gururu yaşatan sporcularımıza, taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum. 2 sezondur toplamda 56 maç oynadık. 56 maçın 54'ünü kazandık. Bu, kadın voleybol liglerinin kalitesini ortaya koyuyor. Bu gururu bize yaşatan sporcularımıza teşekkürü borç biliyorum” diye konuştu.

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