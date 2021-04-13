Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı Beyşehir’de başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı Beyşehir’de başladı

Yarışmanın startının verilmesi

Yarış Dera 

-Detay

- KONYA

- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en uzun etabı olan üçüncü etabı, Konya'nın Beyşehir ilçesinde verilen startın ardından başladı.
Bu yıl 56.’sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden sabah saat 09.25’te start aldı. 212.6 kilometrelik turun en uzun etabı olan Beyşehir-Alanya etabının startını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır verdi. Eşrefoğlu Camisi önünden start verilen yarışa çeşitli ülkelerden 25 takım ve 176 sporcu katılıyor. Startın ardından sporcular, Beyşehir, Derebucak, Antalya’nın İbradı, İncekum, Avsallar, Konaklı’nın ardından Alanya Atatürk Heykeli’nde parkuru tamamlayacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement