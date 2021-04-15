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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza ucuz atlatıldı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza ucuz atlatıldı

Bisikletçilerin ilçe merkezine gelmesi

Yarış Güzergah Alabalık Bisiklet Öğrenciler 

-Bisikletlilerin geçmesi
-İkinci kalabalık grubun kavşaktan dönmesi
-İki bisikletlinin çarpışması
-Diğer bisikletlilerin düşen bisikletlere çarpmadan geçmeleri
-İki bisikletlinin toplanıp yarışa devam etmeleri

- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza ucuz atlatıldı- Çarpışıp düşen iki bisikletli, toparlanıp yarışa devam etti ANTALYA

- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Kemer-Elmalı (Göğübeli), Kemer’den verilen startla başladı.
Bisikletçiler, Kumluca ilçesinden geçerken yaşanan talihsiz kaza ucuz atlatıldı. İki bisikletçinin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kemer-Elmalı etabı sabah saatlerinde Kemer Dr. Derviş Eroğlu Caddesi'nden Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafından startla başladı.
Toplam 160.3 kilometreden oluşan Kemer-Elmalı etabına 169 sporcu katıldı.
Yarışçılar, Kumluca'dan geçerken Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar ellerindeki bayraklarla destek verdi. Okullarda eğitim gören öğrencilerde güzergah üzerindeki yol kenarına çıkarak ellerindeki bayraklarla sevgi gösterisinde bulundu. İki bisikletçi kaza yaptı Kumluca İlçe Merkezindeki Dörtyol Kavşağına gelen yarışmacılar Kemer istikametinden gelip Finike istikametine dönerken iki yarışçının çarpışması ucuz atlatıldı. Birbirine çarparak düşen iki bisikletçi hemen kendini toplarken arkadan hızla gelen diğer bisikletçinin dikkati, daha büyük kazaların olmasını engelledi. Kısa zamanda toparlanan bisikletçiler yarışmaya devam etti.
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