16 yaşındaki milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Bulgaristan’dan gümüş madalya ile döndü

- Bulgaristan'da yapılan Avrupa Oyunları Şampiyona’sında 16 yaşındaki milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, başarılarına başarı katarak ülkesine gümüş madalya getirdi. Öte yandan gençler kategorisinde dünya sıralamasında başka Türk sporcu bulunmazken Milli Tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Genç Bayanlar Ağır Siklette dünya sıralamasında 1. Sırada bulunuyor. Bulgaristan'ın Sofya kentine yapılan Avrupa Oyunları’na 40 ülkeden bin sporcun katıldığı şampiyonada 16 yaşındaki milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar başarılarına başarı katarak ülkesine gümüş madalya ile geri döndü. 2021 Tokyo Olimpiyatları’na giden sporcuların da katıldığı Avrupa Oyunları’nda aldığı başarıyla ülkesini gururlandıran Sude Yaren Uzunçavdar, Genç Bayanlar Ağır Siklette dünya sıralamasında 1. sırada bulunuyor. Avrupa Şampiyonu milli sporcu, yapılan son sekiz uluslararası müsabakada da final oynadı. Yedi altın madalyası bulunan genç sporcu son şampiyonada da Gümüş madalya alarak Türkiye’yi gururlandırdı. Serkan Uzunçavdar: "Hedefimiz Dünya Şampiyonaları" Milli antrenör Serkan Uzunçavdar genç sporcunun başarısı hakkında, "Ufak tefek sistemden kaynaklı dokunmalar yüzünden yenildik ama tabii bu bizi demoralize etmedi. Önümüz açık ve en önemlisi dünya rank sıralamasında birinci sıradayız. Genç Bayanlar Ağır Siklette de açık ara farkla birinciyiz. Başarılarımıza başarı katmak için daha çok kararlılıkla ve azimle çalışıyoruz. Hedefimiz öncelikle bu sene yapılacak olan Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Şampiyonaları. 2024 Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalya getirmeyi hedefliyoruz. Yapacağız inşallah" diye konuştu.

Sude Yaren Uzunçavdar: "En büyük destekçim ailem ve arkadaşlarım" Başarılı genç milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar ise "Son çıktığım yedi uluslararası arenada şampiyonluk elde ettim. Geçen hafta katıldığım turnuvada finale çıkarak Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkı kazandım. Ayrıca dünya rank sıralamasında birinciyim. Avrupa rank sıralamasında ve ülke sıralamasında açık ara birinciyim. Başarı grafiğim tekvando datada. Yüzde 85’lik bir oran ve bu gerçekten çok büyük bir oran. Genellikle büyük sporcular da oluyor. Bu da katıldığım her turnuvada şampiyon olmamdan kaynaklı. Hedefim 2024’te Fransa'da yapılacak olan olimpiyatlarda şampiyon olmak. Bu sene Avrupa Şampiyonası’na direkt gitme hakkı kazandım amacım gençlerde Avrupa şampiyonu olmak. En büyük destekçim ailem ve arkadaşlarım. Aile bireylerim sporcu olduğu için beni her zaman destekliyorlar. Her koşulda yanımdalar. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.