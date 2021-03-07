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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu

16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu

-Koşuya start verilmesi

Güzergah Maraton Sivil Toplum Başkent Nato 

--Koşu hazırlıkları
--Koşan insanlardan görüntü
--Genel detay

- ANTALYA

- Türkiye’nin ikinci en büyük maratonu olan Runatolia, 39 ülkeden 3 bin 500 sporseverin katılımı ile bu sabah Antalya’da gerçekleşti. Bu yıl 16. düzenlenen Türkiye’nin ikinci en büyük maratonu olan Runatolia, 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporseverin katılımı ile turizmin başkenti Antalya’da gerçekleşti. Sabah saat 8.45’de Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit önünden başlayan koşu maratonu, önceden belirlenen güzergahlar üzerinden devam ederek tekrar Cam Piramit önünde son buldu. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak yapılan koşuda, sporcuların kendilerini rahat hissetmesi için başlangıç alanından 50 metre ileriye maskelerini atmaları için kutular konuldu. Koşuya, 3 bin 500 sporseverin yanında sivil toplum örgütleri de katıldı.

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