16. NKolay İstanbul Yarı Maratonu basın toplantısı yapıldı

- - Daha önce Gold kategoride koşulan Yarı Maraton, bu yıl Elit kategoriye yükseltildi İSTANBUL



- Bu yıl 16.’sı düzenlenecek olan NKolay İstanbul Yarı Maratonu’nun basın toplantısı gerçekleşti. Daha önce Gold kategoride yapılan İstanbul Yarı Maratonu, bu sene kategori atlayarak Elit kategoride koşulacak. Bu yıl 16.’sı yapılacak olan NKolay İstanbul Yarı Maratonu’nun basın toplantısı gerçekleştirildi.

4 Nisan Pazar günü düzenlenecek İstanbul Yarı Maratonu, bu sezon Elit kategoride koşulacak. Daha önce Gold kategoride koşulan bu yarış, bu sene kategori atlamayı başardı. Gerçekleşen basın toplantısında Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca hazır bulundu. Renay Onur: “Bu baharda dünyada koşulacak tek yarı maraton” Pandemi döneminde geçtiğimiz yıl İstanbul Maratonu ve Yarı Maraton'un alınan önlemler doğrultusunda gerçekleştiğini aktaran Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, “Bu organizasyonlarda aldığımız tedbirlerle dünya spor kamuoyunda konuşulduk ve örnek gösterildik. Sanal koşu etkinliğimizle de bir ilke imza attık. Bütün Türkiye’nin katıldığı bir etkinlik oldu. Üzerimize düşeni yapmaya çalıştık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. NKolay İstanbul Yarı Maratonu, bu baharda dünyada yapılacak olan tek maraton. Uzun süredir Gold Label kategoride olan bu organizasyon, uzun bir süre sonar Elit Label kategorisinde olacak. Titiz bir şekilde çalıştık ve kendimizi hazır hissediyoruz. Bütün önlemlerimizi aldık ve bütün katılımcıların güvenli bir yarış geçireceğini düşünüyoruz. 4 Nisan Pazar günü İstanbul’daki en güvenli bölgelerden birisi bizim yarış alanımız olacaktır” ifadelerini kullandı. “Galata Köprüsü de parkura eklendi” İstanbul Yarı Maratonu’nda 10 KM ve 21 KM koşulacak olan yarışlarda 2500’er atletin yer alacağını dile getiren Renay Onur, “Paten tutkunlarını da yarışın içine çekmek için 21 KM’lik paten parkuru ekledik. 5 KM, 10 KM ve 21 KM parkurlarının yer aldığı sanal koşu da 1 hafta boyunca bütün yurtta yaşanacak. İlk kez geçen sene yardımseverlik koşusu yapılmıştı, bu sene de yapılacak. Geçen sene 700 bin TL toplanmıştı. Bu sene de 2 milyon TL’yi aşan bir katkının STK’lara aktarılması planlanıyor. İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye’nin en düz yarı maraton parkuru. Bu sene Galata Köprüsü’nü de parkura ekledik. 10 KM ve 21 KM katılımcıları birbirlerinden 1 KM uzakta toplanacak. Bu 2 yarışın katılımcıları farklı zamanlarda yarışlara başlayacak ve birbirlerini görmeden yarışı tamamlayacak. Türkiye’de hiçbir zaman bu kadar yıldız atletin bir arada koştuğunu görmedik. Çok önemli yıldız koşucular bir arada olacak” açıklamasında bulundu. Fatih Çintimar: “İstanbul markasıyla bunu gerçekleştirmek bizi mutlu ediyor” Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise bu yarışın ilk olarak Haliç Maratonu olarak koşulmaya başladığını hatırlatarak, “Şu anda NKolay olarak gerçekleştirilecek olan yarı maraton, parkur olarak dünyanın en iyi derecelerinin koşulacağı parkurlardan birisi. Bizim sporcumuz Yasemin Can da burada koştu ve kendisi parkurda 6. oldu. Yasemin çok iyi bir derece elde etti. İlk 6’daki sporcular rekora koştular, bu isimler içindeki bir isim Avrupa’lı olduğu için, Yasemin Avrupa’nın en iyi ikinci derecesini elde etti. Sporcularımızın hijyen koşulları altında antrenman yapmalarını sağladık. Bu yarışmada da sporcuların hem start öncesi hem de yarış sırasında hijyen koşullarını sağlamak önemli ve zor bir organizasyon. İstanbul markasıyla bunu yapmak bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Can Akın Çağlar: “Olimpiyatları İstanbul’da yapmayı arzu ediyoruz” İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, bu yarışın 16. kez start alacağını vurgulayarak, “NKolay İstanbul Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarasında koşulacak. Böyle bir organizasyonda yer almak ve destekliyor olmak, bizim için gurur kaynağı. Bu organizasyona ev sahipliği yapmak, İstanbul için çok kıymetlidir. Vatandaşlarımızı daha fazla hareket etmeye ve şehrin spor olanaklarından yararlanmaya davet ediyoruz. Bu çabalarımızın nihayetinde Olimpiyatları İstanbul’da yapmayı arzu ediyoruz” dedi.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca da “16.’sı düzenlenen NKolay İstanbul Yarı Maratonu’nu büyük bir heyecanla kucaklıyoruz. Spor İstanbul’la birlikte İstanbul Maratonu’nda başlayan işbirliğimizi yarı maratonla devam ettiriyoruz” dedi.





