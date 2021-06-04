ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor'
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor" - MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta “MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni”nde konuştu. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor."
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