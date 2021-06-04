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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz'

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz'

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz" - Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta “Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni”nde konuştu.
(4)Erdoğan: "Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır."

Boru Hattı 

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