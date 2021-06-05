YOZGAT - Oktay: 'Türkiye hız kesmeden, yüksek hızla yoluna devam ediyor'
YOZGAT - Oktay: "Türkiye hız kesmeden, yüksek hızla yoluna devam ediyor" - Sorgun Tren İstasyonu - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindekiler - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarıYOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hızlı trenle geldiği Sorgun Tren İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu.(1)
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