YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapımı devam eden yol çalışmasını incelemesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın işçiler ve basın mensuplarına baklava dağıtması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yozgat Valiliğini ziyaret etmesiYOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat 'ta yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Valiliğini ziyaret etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım