YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile çay içip sohbet etti
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın valilik çıkışı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kent parka gelişi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gençler ile çay içip sohbet etmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın istişare toplantısına katılmasıYOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat 'ta gençlerin çay daveti üzerine çay içip sohbet etti.
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