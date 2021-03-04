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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vali Şahin’den ekmek fiyatına uygulanan zam hakkında açıklama

Vali Şahin’den ekmek fiyatına uygulanan zam hakkında açıklama

-Vali Şahin’in açıklamaları

Toplantı Yükselen 

--Genel ve detay

( ANKARA )- Ankara Valisi Vasip Şahin: “Eğer belli bir noktada mutabık kalamazsak biz valilik olarak yargı yoluna gideceğiz” ANKARA

- Ankara'da ekmek fiyatına uygulanan zam hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Eğer belli bir noktada mutabık kalamazsak biz valilik olarak yargı yoluna gideceğiz” dedi.
Altındağ ilçesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde, 1.75 liraya yükselen ekmek fiyatının doğru olmadığını kaydeden Vali Şahin, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:“Odalar ekmek zammını açıkladılar. Bize göre doğru fiyatlandırma değil. Toplantıya çağırdık bugün ve yarın 2 toplantımız var. Eğer belli bir noktada mutabık kalamazsak biz valilik olarak yargı yoluna gideceğiz, yani ekmek fiyatına itiraz edeceğiz. İlk tespitlerimize göre şu an bu zamma ihtiyaç görünmüyor. Oturup onların da bu konudaki savunmalarını dinleyip, tartışacağız ve bir karara varacağız.”
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