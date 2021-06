Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bu Topraklara Aşık" adlı film serisinde Türkiye'de yaşayan ve aşı sırası gelen uluslararası misafirler, Türkiye'nin salgınla mücadelesini ülkeleriyle kıyaslayarak Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü ve başarısını anlattı. Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, Türkiye'nin salgınla mücadelede yürüttüğü sağlık sisteminin gücünü anlattı. Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı dozu 42 milyonu aşarken Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, Kovid-19 aşılama sürecindeki deneyimlerini ve Türk sağlık sisteminden duydukları memnuniyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda anlattı. "Bu Topraklara Aşık" başlıklı seride Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya'ya yerleşen ve uzun süredir bu bölgelerde yaşayan İtalyan, Alman, İngiliz ve Yunan vatandaşları, kendi ülkeleriyle Türkiye'nin sağlık sistemini karşılaştırdı, Türk sağlık sistemine duydukları hayranlığı dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu sosyal medya hesabından "Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak bir gayretle işlerini yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize minnettarız" ifadeleriyle paylaştı. "Kendimizi burada Almanya'dan daha güvende hissediyoruz" Almanya'dan gelen ve Antalya'da yaşayan Marion Füller ve Michael Wigant, film serisinde görüşlerine yer verilen isimler arasında yer aldı. Türk toplumunun salgın tedbirleri konusunda çok özenli davrandığını, belirten Wigant, sosyal mesafenin korunduğunu, her yerde maske takıldığını belirterek, "Yakında durumun düzelmesini umuyoruz. Burada hükümet tarafından kapanma döneminde yapılan şeyler Almanya’da yapılanlardan daha iyi. Burada yaşlı insanlara, alışverişe gidemeyecek durumda olan insanlara bakılıyor, tıbbi destek daha iyi. Almanya’dan farklı olarak aşılama yaşa bağlı olarak daha iyi yapılıyor. Kendimizi burada Almanya’dan daha güvende hissediyoruz. Bu da sadece 14 günlüğüne bile olsa Almanya’ya gitmemiş olmamızın ve burada kalmamızın nedenlerinden biri. Yakın zamanda da Almanya’yı ziyaret etmeyeceğiz" dedi.

Wigant, Türkiye'deki sağlık sisteminin olumlu taraflarına ilişkin , "Almanya’da röntgen için iki ay bekliyorum, burada ise 20 dakika. Neden buradaki sistem daha iyi, Almanya’da durum neden bu kadar kritik bilmiyorum fakat bana göre Türkiye’deki sağlık sistemi Almanya’dakinden iyi" ifadelerini kullandı. Kovid-19 aşısını Türkiye'de yaptırdıklarını belirten Marion Füller ise aşıdan dolayı bir sorun yaşamadığını dile getirdi. Füller, "Buradaki sağlık sistemi Almanya’dakinden daha iyi. Almanya’da bana KOAH teşhisi konmuştu fakat bunun arkasında astım ve alerji gibi iki rahatsızlığın daha olduğunu Türkiye’deki aile hekimim buldu. Burada yoğun bakım yatak sayısının hep yeterli olduğunu duyuyoruz. Almanya’da ise sağlık sistemi çöktü" ifadelerini kullandı. Kendisini burada çok iyi hissettiğini dile getiren Füller, Almanya'ya dönmek istemediğini ve burada mutlu olduğunu söyledi.



"Her şey mükemmel şekilde tamamlandı" Yunanistan'dan Balıkesir'e gelen Yiannis Yiatilis de Türkiye’deki Kovid-19 aşılama programının çok başarılı olduğunu belirtti.

Yaş sırası geldiğinde internet ortamından çok kolay randevu aldığını ifade eden Yiatilis, "Günüm geldiğinde hastaneye gittik ve her şey mükemmel şekilde tamamlandı. Bizim için bekliyorlardı. Her şey temiz ve güzeldi, 2 dakika bile bekletilmedik. Her şey hızlı ve başarılı şekilde halledildi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda çok mutluyum" diye konuştu.

Yiatilis, "Bence doktorlar ve personel çok çok iyi eğitilmiş. Devlet hastanelerindeki yoğunluğa rağmen her şey çok net ve temiz. Ayrıca herkesi bilgilendiriyorlar ki bu da Avrupa standartlarında çok nadirdir. Çok verimli bir çalışma. Açıkçası çok sevdim ve bence insanlara saygılı olmak yüksek seviyede bir medeniyeti gösteriyor" dedi.

Türkiye'de kendisini yeterince güvende hissettiğini söyleyen Yiatilis şunları söyledi; "Bir Yunan vatandaşı olarak Türkiye’deyken kendimi evimde gibi hissediyorum. Herkes bana dostça davranıyor. Yunan olduğumu söylediğimde bir gülümseme ve dostça bir yüz görüyorum, burada olmayı seviyorum."