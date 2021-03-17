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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye ile Gambiya arasında “Askerî İş Birliği ve Eğitim Anlaşması” imzalandı

Türkiye ile Gambiya arasında “Askerî İş Birliği ve Eğitim Anlaşması” imzalandı

toplantıdan görüntü

Alışveriş General Savunma Sanayi Toplantı Orgeneral 

-imza atılması
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gambiya arasında askerî eğitim ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik “Askerî İş Birliği ve Eğitim Anlaşması” imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gambiya Savunma Bakanı Seikh Omar Faye ile bir araya geldi. Bakan Akar, Faye'yi Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı. Bakan Akar ve Bakan Faye birlikte gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Yankuba Drammeh de katıldı.
Afrika çerçevesinde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği imkânlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, Millî Savunma Bakanı Akar tarafından, dost ve kardeş Gambiya ile askerî eğitim ve iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Görüşmelerin ardından Millî Savunma Bakanı Akar ile Gambiya Savunma Bakanı Faye tarafından iki ülke arasında güncellenen Askerî İş Birliği ve Eğitim Anlaşması imzalandı.
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