Türkiye Değişim Partisi rotasını açıkladı

- Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, düzenlenen basın toplantısı ile partisinin hedeflerini açıkladı.

Ankara'da bir otelde parti üye ve il başkanlarının katıldığı basın toplantısında partinin kuruluşunun ülke adına hayırlı olmasını dileyen Sarıgül, "Bugün umudun doğduğu gündür, bugün artık umutsuzluğun, çaresizliğin, karamsarlığın bittiği gündür. Bugün ülkemiz için büyük bir heyecanla çalışmaya hazır, fedakar, cefakar, azimli, verimli, kararlı, uyumlu milyonlarca değişim gönüllüsünün sahaya çıktığı gündür. Bu dakika itibarıyla milletimizin umudu olmak üzere, yurttaşlarımızın umudu olmak üzere, milyonların umudu olma üzere Türkiye Değişim Partimiz resmen kurulmuştur. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye Değişim Partimiz, Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, esnaflarımızı, sanayicilerimizi, üreticilerimizi destekleyen, işçilerimizi, memurlarımızı, bütün çalışanlarımızı, emeği koruyan hudut ve bayrak birliği diyen, örflerimize, törelerimize, geleneklerimize her zaman saygılı ülkemizin en demokratik partisidir" dedi.

Türkiye'de milyonların dertlerine çare üretmek için çalışacaklarını kaydeden Sarıgül, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye Değişim Partimiz hukukun, uygarlığın partisi olacak. Demokrasinin, özgürlüğün, bilimin, teknolojinin, doğanın, çevrenin, kadın haklarının, çocuk haklarının, Türkiye Değişim Partimiz yılmaz vazgeçilmez savunucusu olacak. Bunan sonra kalplerimiz Türkiye için atacak. Ülkemiz artık kendi içinde kavga etmeye, didişmeye ayıracak zamanımız yok. Bu nedenle Türkiye Değişim Partimiz ne sağın ne de solun bekçisidir. Şunu bilmenizi istiyorum; bizim en büyük arzumuz sağ elimizle sol elimizi birleştireceğiz. Türkiye Değişim Partimiz hiçbir ideolojinin sözcüsü ya da odağı olmayacağız. Biz ülkemizde herkesin kardeşi olacağız, dert ortağı olacağız, biz ülkemizde herkesin derdine çare bulan, çözüm bulan tek parti inşallah biz olacağız. Ankara’da artık siyaset koridorlarında değil vatandaşlarımızın sağduyusunda olacağız. Biz yepyeni bir siyaset anlayışı ile Türkiye’deki milyonların dertlerine çare olmak üzere gelen Türkiye partisi olacağız. Bütün milletime saygı ile sunuyorum. Kardeşlik hukuku ülkemizde hakim olursa her şeyi çözeriz. Milletimizin mutluluğunun önüne kim geçiyorsa, milletimizin huzurunu kim bozuyorsa Türkiye Değişim Partisi olarak onların karşısında dimdik duracağız. Milletimizi işsizlikten kurtaracağız. Geliri mutlaka tabana yayacağız. Asgari ücreti mutlaka çözeceğiz. Önce ülkemizde ekmeğimizi büyüteceğiz, sonra adilce ve halkça bölüşeceğiz." "Canla, başla, azimle çok çalışacağız" Çıktıkları yolun milleti güldürme yolu olduğunu söyleyen Sarıgül, "Partimizin adını uzun uzun düşündük akademisyenlerle, öğretim üyelerimizle, işçi arkadaşlarımla, esnaflarımla, sanayicilerimle, tüccarlarımla. Birçok meslek grubu ile bir araya geldik ve partimizin adını Türkiye Değişim Partisi koyduk. Biz bugün itibarı ile delegelik sistemini kaldırdık. Gerçek demokrasi geliyor. Değişimi lafta değil icraatta başlattık, değişimi önce kendimizde başlattık. İlk defa milletimle paylaşıyorum. Partimizin genel başkanını partiye kayıtlı milyonlarca üye seçecek. Milyonlarca üye partimize genel başkan seçecek. Partimizin iki dönem iktidara taşıyamayan genel başkan görevini bırakacak. Biz Ankara’ya ezberleri bozmaya geliyoruz. Çalışacağız. Canla, başla, azimle çok çalışacağız. Düşüncelerimizi, görüşlerimizi, projelerimizi milletimizle buluşturacağız. Allah’ıma inandığım gibi milletime de inanıyorum ki milletimiz bizim çağrımıza cevap verecek. Çıktığımız yol milletimizin yüzünü güldürme yolu olacak. Ülkemin bereketini görüyorum. Şefkatini görüyorum. Bugün bu dakika itibarıyla Türkiye Değişim Partimiz kurulmuştur. Bugün bu an itibarıyla Türkiye Değişim Partimiz ulusumuza, ülkemize, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı. (ALİ-BC-CC-Y)



