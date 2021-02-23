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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
TİFLİS - Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

TİFLİS - Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani'nin görüşmesi - Görüşmeden detaylarDışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Tiflis 'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştüTİFLİS (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, resmi temaslarda bulunduğu Gürcistan'da Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.Bakan Zalkaliani, Önal'ı başkent Tiflis 'te dışişleri bakanlığında kabul etti.Basına kapalı toplantıya Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Gürcistan'ınAnkara Büyükelçisi Giorgi Janjgava da katıldı.
Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Önal, Tiflis ziyareti kapsamında dün Gürcü mevkidaşi Laşa Darsalia ile bir araya gelmişti.

Strateji Dışişleri Bakanlığı Toplantı Başkent 

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