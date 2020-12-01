TBMM - Kılıçdaroğlu - İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik tehdit
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)Kılıçdaroğlu: "(İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik tehdit) Müslümanlara karşı, bir inanca karşı eğer insanlar müftüyü hedef seçip o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa, sonuç alamazlar. Bu tehditler bizi ve oradaki soydaşlarımızı asla yıldıramaz."
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