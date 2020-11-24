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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
TBMM - Kılıçdaroğlu: 'Gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz'

TBMM - Kılıçdaroğlu: 'Gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz'

TBMM - Kılıçdaroğlu: "Gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
(3)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz."

Toplantı Uluslararası İtalya Grup Toplantısı 

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