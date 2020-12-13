TBMM - Karaismailoğlu: 'Akıllı ulaşım sistemleri çalışmalarımızı önceliyoruz'
TBMM - Karaismailoğlu: "Akıllı ulaşım sistemleri çalışmalarımızı önceliyoruz" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu' görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(5)
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