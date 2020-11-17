TBMM - Elvan: '(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim''
TBMM - Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim'' - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim''.
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