TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni Anayasa yarınlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacaktır'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Anayasa yarınlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacaktır" - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik."Erdoğan: "Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum"Erdoğan: "İnşallah, yeni Anayasa da milletin vicdanından, milletin kanaatinden çıkacak; yarınlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacaktır."
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